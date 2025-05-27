Karaca Yavrusu Annesine Kavuşturuldu

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, annesine kavuştu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bartın DKMP Müdürlüğüne, ormanda tek başına ve yardıma ihtiyaç duyduğu düşünülen karaca yavrusu bulunduğu bilgisi iletildi.

İhbar üzerine, ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. İlk değerlendirmelerde sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen karaca yavrusu, annesi ile buluşturulmak üzere alındığı noktaya bırakıldı.

Ekipler yavrunun doğaya salınmasının ardından, annesinin gelip gelmediğini takip edebilmek amacıyla saklandığı alanın çevresine anlık görüntü sağlayan iki fotokapan kurdu. Aynı günün akşamında fotokapanlara yansıyan görüntülerde, anne karaca ile yavrusunun buluştuğu belirlendi.

"Üreme döneminde yaban hayvanı yavrularına dokunmayalım"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, üreme döneminde olan yaban hayatı türlerinin yavrularına müdahale edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çokçetin, ekipler aracılığıyla özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlara, yavrulara neden dokunulmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğada yalnız görülen her yavru yaban hayvanı, her zaman yardıma muhtaç olmuyor. Özellikle karacalar gibi türlerin anneleri, beslenme sırasında yavrularını güvenli bir noktada bırakarak uzaklaşıyor ve bu esnada yavru hareketsiz kalarak annesini bekliyor. Vatandaşlarımız, gayet iyi niyetli bir şekilde yavruyu alıp bize getiriyor. Ancak yavru yaban hayvanı ile karşılaşıldığında eğer açıkça yaralı veya ciddi yardıma muhtaç değilse, yerinden alınmamalı, sessizce uzaktan gözlem yapılmalı, gerekli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili DKMP Müdürlüğümüze haber verilmeli."

İyi niyetli müdahalelerin bazen doğal dengeyi etkileyebildiğine işaret eden Çokçetin, bu durumun önüne geçebilmek için kırsal bölgelerde uygun yerlere afişler asarak, sosyal medya paylaşımları yaparak ve yöre halkını bilgilendirerek farkındalığın artmasını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.