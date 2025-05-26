Karaca Yavrusu Emniyet Bahçesinde

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde emniyet müdürlüğünün bahçesine giren karaca yavrusu, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karaca yavrusu olduğunu gören polis memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Veterinerlerce teslim alındıktan sonra kontrolleri yapılan karaca yavrusu, doğaya salındı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yavrunun, annesine ulaşana dek ekiplerce takip edileceği öğrenildi.
Öte yandan karaca yavrusunun emniyet müdürlüğü bahçesindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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