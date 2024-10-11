Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı - Son Dakika
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Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı

Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı

Derik'te öğrenciler, coğrafi işaretli Karacadağ pirincinin hasadına katılarak uygulamalı eğitim aldı.

11.10.2024 13:19
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MARDİN'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla başladı.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı bölümü 11'inci sınıf öğrencileri, kırsal Meşeli Mahallesi'nde gerçekleştirilen coğrafi işaret belgeli Karacadağ pirincinin hasadına katıldı. 16 öğrenci, 3 gün boyunca pirinç hasadının tüm aşamalarını uygulamalı olarak yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Söylemez, "16 öğrencimizle 3 gün boyunca, 3 Tarım bölümü öğretmenimizle birlikte Karacadağ'ın eteklerinde 600 dönümlük bir Karacadağ pirinç yetiştirme alanında, uygulamalı eğitim ve hasat yaptık. Bölgemizin önemli tarım ürünlerinin, katma değer üreten tarım ürünlerinin hem yetiştirilmesi hem yaygınlaştırılması için elimizden gelen çabayı desteği gösteriyoruz. Karacadağ pirinci hem organik olması hem besin değerlerinin yüksek olmasından dolayı bölgemizde son derece rağbet görmektedir" diye konuştu.

Hasat yapan öğrencilerinden Şakir Abatay ise "Öğretmenlerimizle Karacadağ'a gittik, orada pirinç hasadını gördük. 3 gün boyunca ve uygulamalı olarak öğrendik. Çok zevkliydi ve çok güzeldi" dedi.

Kaynak: DHA

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