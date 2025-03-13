Karacaların Şehre İnme Sebebi Açıklandı

Prof. Dr. Temel Göktürk: " Artvin'deki karacaların şehre inmelerinin nedeni ormanlık alandaki ve yükseklerdeki kar"

ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, son günlerde karacaların şehre inme vakalarında artış yaşanması ile ilgili olarak bu yılki yoğun kar yağışının, karacaların besin bulma amacıyla daha alçak bölgelere inmelerine yol açtığını söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, son günlerde sıkça rastlanan karacaların şehre inme vakalarının nedenleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karacaların sahile kadar hatta denize kadar indiğini hatırlatan Göktürk "Artvin, özellikle biyolojik çeşitlilik konusunda oldukça zengin bir konumda yer almaktadır. Türkiye'de yaklaşık 160 türe yakın memeli hayvan çeşitliliğinin 60'a yakını Artvin'de bulunmaktadır. Bunlar içinde en fazla dikkat çeken gruplar arasında yaban keçileri, karacalar, ayılar ve son dönemde panter yer almaktadır. Artvin'deki biyolojik çeşitliliğin kaynağı ise bitki çeşitliliğidir. Bitki çeşitliliğiyle beraber gelen bu hayvan çeşitliliği, Artvin'e büyük bir zenginlik katmaktadır. Artvin'de bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması, yer yer insanlar ile yaban hayvanlarının karşılaşmasına neden olmaktadır. Son günlerde, Artvin'in belli bölgelerinde çeşitli memeli hayvanların insanlarla sıkça karşılaştığı gözlemlenmektedir. Bunun ana faktörlerinden bir tanesi, mevsimsel olarak Artvin'e son yıllarda oldukça fazla kar yağışının düşmesidir. Artvin'deki yoğun kar yağışı, yaban hayvanlarının besin bulmalarını zorlaştırmış ve yüksek bölgelerde yaşayan hayvanlar, besin bulmak amacıyla daha alçak bölgelere inmeye başlamıştır. Aynı zamanda, doğa düşmanlarından kaçarak hayvanlar aşağı bölgelere inmektedirler. Bunlardan bir tanesi de karacadır. Özellikle son günlerde karacaların yoğun bir şekilde sahil kısımlarında görülmesinin ana sebebi, yüksek kısımlarda düşen kar yağışı nedeniyle karacaların kendini güvende hissetmemesi ve besine ulaşmak açısından daha körpe yapraklar ve çimlerin çıktığı alçak bölgelere inmesidir. İnsanların bulunduğu bölgelere geldiğinde ise, gerek araç seslerinden, gerekse bölgedeki insanlardan ve orada bulunan sokak hayvanlarından korkarak karacalar ürker ve kaçarak zarar görürler. Bu da dere yataklarına düşmelerine, denize doğru yönelmelerine ya da ilçe merkezlerine kadar inmelerine neden olmaktadır. Tüm bunlar, doğal olaylardır" dedi.

Önümüzdeki bir iki ayın karacaların yavrulama sezonu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk "Özellikle çaylık alanlarda sıkça karacalarla karşılaşmamız mümkündür. Özellikle çift yavru yapacakları bu dönemde, karaca yavrularıyla birlikte çaylık alanlarda görülebilirler. Bu süreçte dikkatli olunması ve onlara zarar verilmemesi önemlidir. Artvin'de yaban hayvanlarının görülmesi durumunda, yöre halkı oldukça duyarlıdır. Son zamanlarda karşılaşılan vakalarda, mutlaka Artvin İl Milli Parklar Müdürlüğü aranmakta ve yaban hayvanları güvenli bir şekilde doğaya teslim edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, doğanın bize ihtiyacı yok ama bizim yaşamamız için doğaya ihtiyacımız var. Hepimizin doğaya sahip çıkması ve değerini bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.