Karaçay Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 19 - Son Dakika
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Karaçay Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 19

Karaçay Barajı\'nda Doluluk Oranı Yüzde 19
04.08.2025 11:59
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Hatay'da Karaçay Barajı'nın doluluk oranı, geçen yılın yüzde 89'undan bu yıl yüzde 19'a düştü.

HATAY'da Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyunu sağlayan Karaçay Barajı'nda doluluk oranı yüzde 19'a düştü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl temmuz ayında yüzde 89 olarak ölçülen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı, bu yıl yüzde 19'a düştü. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda son 65 yılın en kurak günlerinin yaşanması nedeniyle sular gözle görülür şekilde çekildi. Barajda 5'i rezerv olmak üzere 10 milyon metreküp su kaldığı belirtildi. Vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını kaydetti.

'YAĞMUR DA KAR DA YAĞMADI'

Baraj çevresinde yaşayan Nurcan Halistürk, "Baraj ilk kurulduğunda su seviyesi yüksekti. Yıllarca doluluk oranı belli bir seviyede kaldı ama bu yıl yağmur da kar da olmadı. Yazın da herkesin gördüğü gibi hiç yağmur yağmadı. Kuraklık yüzünden insanlar hayvanlarına su veremez hale geldi, meyve ağaçları susuz kaldı. Duş almak, lavabo kullanmak gibi en temel ihtiyaçlar için bile su bulmak zorlaştı. Kaynak sularımız bile kesildi. Geçen yıllar baraj tamamen doluydu, su yüksek seviyelere kadar çıkmıştı. Şimdi ise doluluk yüzde 19'a düştü ve daha da düşecek gibi görünüyor. Artık tek çaremiz yağmurun yağmasını beklemek. Hepimizin suyu daha tasarruflu kullanması, ihtiyaçlarımızı en aza indirmesi gerekiyor. Ancak böyle yaparsak suların yetmesini sağlayabiliriz" dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de geçen ay yaptığı açıklamada, Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük su kaldığını belirtmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaçay Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 19 - Son Dakika

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