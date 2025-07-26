Samandağ Belediyesince Karaçay Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon, hizmete girdi.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, açılış programında, salonun sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılabileceğini söyledi.
Salonun mahalleye uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Karaçay, ilçenin her köşesine eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.
Açılışın ardından Karaçay, çok amaçlı salonu gezdi.
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Son Dakika › Güncel › Karaçay'da Çok Amaçlı Salon Açıldı - Son Dakika
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