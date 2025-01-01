Karadağ'da Restoranda Silahlı Saldırı: 7 Ölü

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(ANKARA) - Karadağ yerel medyası, eski başkent Cetinje'deki bir restoranta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aco Martinovic adında ve 45 yaşındaki şüphelinin olay yerinden kaçtığı, aranmasına devam edildiği belirtildi.

Karadağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bir restorantta ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis saldırganın 45 yaşında olduğunu bildirdi. Polis, ölen kişilere ilişkin net bir açıklama yapmadı. Karadağ polisi, bölgeye, özel birlikler gönderdi ve halktan evlerinde kalmalarını istedi. Karadağ Emniyet Müdürlüğü, ayrıca şüphelinin yakalanması için mevcut tüm polis birimlerinin sahada olduğunu ve faaliyet yürüttüğünü açıkladı.

Karadağ'ın televizyon kanalı Vijesti TV, öğleden sonra bir kavganın ardından silahlı saldırının meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin öldüğünü duyurdu. RTCG televizyonu, bir bar kavgasının ardından meydana gelen silahlı saldırıda yedi kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

TV, rapor edilen şüphelinin fotoğrafını web sitesinde yayınladı.