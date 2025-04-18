Karadağ\'dan İhale İddialarına Cevap

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, gazetecilerle buluştu.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Karadağ, bazı sosyal medya platformlarında, kurumun yaptığı işlerle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara açıklık getirmek istediğini söyledi.

2023'ten bu yana kurum tarafından yapılan çalışma ve hizmetlere değinen Karadağ, ihalelerin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Tüm işlerin açık şekilde yürütüldüğünü, ihalelerdeki tenzilat oranları ortalamasının yüzde 25,76 olduğunu aktaran Karadağ, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İhale süreçlerinde yasal mevzuat dışına çıkılmadığını vurgulayan Karadağ, çalışmalarla ilgili sunum yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.