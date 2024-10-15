Karadağ Nüfusu 623 Bin 633

Güncel

Karadağ'da Aralık 2023'te yapılan sayım sonuçlarına göre, ülke nüfusu 623 bin 633 kişi olarak açıklandı.

Karadağ İstatistik Kurumu (MONSTAT), ülkede 3-28 Aralık 2023'te düzenlenen nüfus sayımının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ülke nüfusu, 623 bin 633 olarak kayıtlara geçti.

MONSTAT'ın açıkladığı verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 71,1'ini Ortodokslar, yüzde 19,99'unu Müslümanlar, yüzde 3,27'sini Katolikler oluşturuyor.

Karadağ'da yaşayanların yüzde 41,12'si kendisini Karadağlı olarak tanımlarken yüzde 32,93'ü Sırp, yüzde 9,45'i Boşnak, yüzde 4,97'si Arnavut, yüzde 2,06'sı Rus şeklinde ifade etti.

Karadağ nüfusunun yüzde 49,2'sinin erkek, yüzde 50,8'inin de kadın olduğu aktarıldı.

Ülkede yaş ortalaması 39 olarak ifade edilirken nüfusun yüzde 34,52'sinin Karadağca, yüzde 43,18'inin Sırpça konuştuğu kaydedildi.

Karadağ'da 2003 ve 2011'de nüfus sayımı yapılmıştı.