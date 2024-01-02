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Karadeniz'de balık avlayan su samuru görüntülendi - Son Dakika
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Karadeniz'de balık avlayan su samuru görüntülendi

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde nesli tükenmekte olan su samuru, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sürekli denize girip çıkan ve balık avlamaya çalışan su samuru gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar su samurlarını çok sık gördüklerini belirtirken kimi vatandaşlar su samurlarının bulundukları mevkiye güzellik kattıklarını söyledi.

02.01.2024 - 11:17,
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Karadeniz'de balık avlayan su samuru görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sürekli denize girip çıkan ve balık avlamaya çalışan su samuru gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar su samurlarını çok sık gördüklerini belirtirken kimi vatandaşlar su samurlarının bulundukları mevkiye güzellik kattıklarını söyledi.

Karadeniz\'de balık avlayan su samuru görüntülendi
Kaynak: İHA
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