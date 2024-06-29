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Karadeniz'de balık avlayan su samuru görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde denizde avlanmakta olan su samuru görüldü.

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Atakum ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sürekli denize girip çıkan ve balık avlamaya çalışan su samuru gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar su samurlarını çok sık gördüklerini belirtirken kimi vatandaşlar su samurlarının bulundukları mevkiye güzellik kattıklarını söyledi.