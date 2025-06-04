Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "7 Taşınmazı Satarak Borç Sarmalından Kurtulacağız"

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Ereğli kötüye gidiyor, alarm veriyor ama hala düzeltme umudu var. Yani inatla, kızgınlıkla, bireysel meselelerle veya başkalarının tavsiyeleriyle belediye yönetilmez. 280 iş yerinden kira alıyoruz. 7 taşınmazı satarak borç sarmalından kurtulacağız. Belediye şu an tamirat işleriyle uğraşıyor, asfalt dökemiyoruz"dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık yönetiminde tamamlandı.

Posbıyık, gündem dışı konuşmasında birçok önemli mesaj verdi. Başkan Posbıyık, CHP'den ayrılan bağımsız meclis üyeleri ile AK Parti ve İyi Parti meclis üyelerine taşınmazların satılarak belediyenin borç sarmalına düşmemesi için son kez sağduyu çağrısında bulundu.

Posbıyık, Belediye bilançosunun kötü olmadığını ancak öz kaynakların tükenmesi sonucu sigorgaya borçlandıklarını ve aylık 17 milyon lira ödediklerini dile getirdi. Borç için yapılanmaya gidildiğinde Milletvekili Saffet Bozkurt'tan, Kaymakamdan ve il SGK Müdürü'nden destek aldıklarını belirten Posbıyık, süreçte Ankara'da konuya ilişşkin kurul toplandığını ve kuruldan yapılanma için ret sonucu geldiğini söyledi. Belediye'nin 280 kiralık yeri olduğunu, buralardan 250 bin lira gelir lduğunu kaydeden Posbıyık, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk sadece bana ait değil"

"Bu 280 yerden satışa en müsait olan 7 tane taşınmazı satalım. Belediye borç sarmalına girmesin. Çünkü borç sarmalına girdiği zaman belediyelerin tekrar ayağa kalkması mümkün değil. Ereğli'de asfalt dökülmesi gereken yerler var. Özellikle Bölücek mevkisi, Balı mevkisi, ara yollar perişan vaziyette. Dolayısıyla sürekli olarak bu sarmal büyüyor. Arkadaşlarımıza tek tek anlattık. Ama hem AK Parti grubu hem de CHP'den ayrılan bağımsız grubu hayır dedi. Derler, demokrasidir, saygı duyuyoruz, desinler. Ama ben belediye başkanı olarak bir de bu konuda tecrübeli bir belediye başkanı olarak sizlere bazı gerçekleri söylemem lazım. Bu sorumluluk sadece bana ait değil, bu sorumluluk burada meclis üyeliği yapan tüm siyasal partilere ait, tüm belediye meclis üyelerine ait. Ereğli Belediyesi tökezlerse sadece belediye başkanı sorumlu olmaz. Hele hele benim gibi mazereti anlatan biri varken. Müteahhit iflas ettiği, konkordato ilan edeceği zaman ilk önce ya arabası ya evini ya dairesini satar. Bu kadar açık ve net.

"2 tane lokantanın parası faize gitti"

Ereğli kötü duruma gidiyor. Alarm veriyor. Satalım diye ortaya çıktığım zaman bazı arkadaşlar, hatırlarlar kendilerini. 'Tamam satalım ama 50 milyondan aşağıya gitmesin' dediler. Baz alıyorum 50 milyon liraya. Şu anda sigorta 300 milyonu geçti. Faizi de 83 milyonu geçti. Bu ne demektir? 7 taşınmazı satalım, hem borcumuzu ödeyelim hem Ereğli'nin asfaltlarını dökelim, diğer işleri yapalım Ereğli borç sarmalına girmesin diye söyledim. Şu anda söylediğim tarihten bu tarafa 2 tane lokantanın parası faize gitti. Diğerleri de faize gidiyor demektir.

Tabii bundan memnuniyet duymuyorum, üzülüyorum ama yapacak bir şeyim yok. Demokrasi var isteyen red, isteyen evet verir. Ama ben burada gerçekleri anlatmak zorundayım. Dolayısıyla bu SGK borcu büyüdükçe çok ta acımasız katlamalı büyüyor, Ereğli'de şuanda belediye bu borç yüzünden tamircilik yapıyor. Dikkatinizi çekerim, kanalizasyon patlıyor tamir ediyor, yolda bir bozukluğa yama yapıyor. Tamircilik işiyle uğraşıyor. Yani Ereğli Belediyesi varlık içerisinde yokluk çekiyor. Bu belediye hep bende kalacak değil, bende insanım. Fizyolojik bir yapım var. Yarın pat diye gideriz bu dünyadan yada belediye başkanlığına adaylığımızı koymayız. AK Parti, CHP; MHP, İyi Parti alır. Kim alacaksa alacak. Ama batık bir belediye alacak. Batık belediyeyi ayağa kaldırmak mümkün değil. Zordur, çok felaket bir olaydır.

"30 yıllık belediye başkanlığım dönemimde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım"

Ereğli'ye bir yanlışlık yapılıyor. Yanlışlık yapıldığının her kes farkına varsın. Çoluk çocuğumuza yanlışlık yapılıyor. Ereğli'nin geleceğine yanlışlık yapılıyor. Bunları açık ve net olarak sizlere anlatmak zorunda olduğumu hissediyorum. Yani inatla, kızgınlıkla, bireysel meselelerle veya başkalarının tavsiyeleriyle belediye yönetilmez. Ne belediye başkanı ne de belediye meclis üyeleri hissiyatıyla duygularıyla belediyeyi yönetmez. Belediye mantıkla, akılla yönetilir. Ben 26. senem, 30 yıllık belediye başkanlığım dönemimde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Tarihe ben şahsen belediyeyi batıran belediye başkanı olarak geçmek istemem. Sizlerin de tarihe, 'Evet biz inatlaştık, bazılarımız Ak Partili olduğu için CHP'ye oh olsun demek için..' CHP'ye bir şey olmaz, Halil Posbıyık'a bir şey olmaz. Halil Posbıyık maaşını alır fıstık gibi, bir 8 kişi daha ayrılsa benden yine de yönetirim ben bu belediyeyi.. Ereğli'ye yazık oluyor. Son kez söylüyorum, belediye bir çıkmaza doğru gidiyor. Hizmet yapamaz hale geliyor ama belediyenin durumu çok iyi, bilançosu düzgün. Hala kurtarılabilir. Ama birtakım duygusal nedenlerden dolayı tarihe kötü bir belediye başkanı ve kötü bir meclis üyesi olarak geçmenizi hiçbir zaman tavsiye etmem. Bir abiniz olarak bu sağduyu yapma çağrısında bulunuyorum."