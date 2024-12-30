Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan Yeni Yıl Mesajı

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni yılı kutlamak için yayımladığı mesajında, "Her gün daha iyisini yapmak için enerjimizle tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte aydınlık günlere, daha güzel yarınlara. Mutlu yıllar" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Posbıyık mesajında, şunları kaydetti:

"Umutlarla ve heyecanla dolu yeni bir yıla merhaba. 2024 yılı boyunca birlikte birçok başarıya, unutulmaz anıya ve dayanışma örneğine imza attık. Her zorlukta yan yana durduk, her mutluluğu beraber paylaştık. Şimdi, 2025'e yepyeni hayallerle ve umutla adım atıyoruz.

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar demek! Önümüzde bizi bekleyen her anı sevgi, barış ve dostlukla dolduralım. Hayal kurmayı hiç bırakmayalım; çünkü hayallerimiz, geleceğimizi şekillendiren en güçlü ilham kaynağıdır.

2025 yılı, hepimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler getirsin. İnanıyorum ki yeni yılda da 'Aşkım Ereğli' için birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğiz. Her gün daha iyisini yapmak için enerjimizle, tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte aydınlık günlere, daha güzel yarınlara. Mutlu yıllar."