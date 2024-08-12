Karadeniz Ereğli Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapacak

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunacak. Başvurular, 13 – 29 Ağustos arasında Merkez Cumhuriyet Halk Evi'nde alınacak.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunacak olan Belediye, kayıtlara başlıyor.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemeleri Belediye tarafından karşılanacak. Talepler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı yanında bulunan Cumhuriyet Halk Evi'nde oluşturulan başvuru noktasında, 13 – 29 Ağustos arasında 09.30 - 15.00 saatleri arasında alınacak.