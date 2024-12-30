Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Yılsonu Denetimi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Yılsonu Denetimi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yeni yıl öncesinde 107 işletmeyi denetleyerek hijyen ve güvenlik kurallarına uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, halkın sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.

30.12.2024 13:07  Güncelleme: 14:27
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin ekipleri, yeni yıl öncesinde 107 işletmeyi denetledi ve kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2025 yılına girerken iş yerlerinde hijyen başta olmak üzere bir çok konuda denetim yaptı.

İlçe genelindeki eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personelin kıyafetleri, hijyen ve eğitim belgesi gibi konularda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, "Ekiplerimiz şehrimizdeki içkili restoran, kafe bar, disko bar, gazino olmak üzere 107 iş yerini denetledi. Denetlediğimiz 60 lokantadan 9'na, 28 gazino, birahane, diskobar, içkili restorandan 13'ne, 5 kuruyemişçiden 1'ne idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca pastane, tatlı satış noktaları, aktarlar, kuruyemişçiler gibi noktalarda denetimlerimiz devam ediyor. Halkımızın gönül rahatlığıyla yeni bir yıl geçirebilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimlerine devam edecek. Her hangi bir olumsuzluk karşısında 'Alo 153' Zabıta hattını ya da '0 372 333 11 53' numaralı telefonu arayarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Yılsonu Denetimi - Son Dakika

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