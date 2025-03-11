Karadeniz Ereğli'de Kadınlar Günü Etkinlikleri

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi atölyesinde düzenlenen dört ayrı etkinlik ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.

Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, 8 Mart dolayısıyla düzenlenen etkinlik ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Kadınlar Günü'ne özel anlamlı etkinlikleri bu sene de devam ettirdik. Yoğun ilgi ve beğeni toplayan etkinliklerimiz ile kadınlar unutulmaz bir gün geçirdiler. Frida'nın çiçekleri tasarım atölyesi, şiirden resme, resimden şiire multidisipliner sanat atölyesi ve 'Çocukluk Anılarımıza Dönüyoruz' atölyesi ile katılımcılar hem eğlendiler hem de öğrendiler. Atölye lideri öğretmenlerimize bu anlamlı gün için çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar Günü etkinlik programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran belediye başkanımızın kıymetli eşi, Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık'a teşekkür ederiz. Kentin kalbinde farklı temalarla etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."