Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Açıldı

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(ANKARA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, tek şeritli ve kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin 6 saatlik çalışmalarıyla toprak ve taş yığınları kara yolundan kaldırıldı. Trafik sahil kısımda kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyelan sonrası kapanan Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini ve trafiğin tek şeritten açıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda yoldaki çalışmaların devam ettiği görüldü. Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda sabah yaşanan heyelan sonrası yolun trafiğe açılmasında büyük özveriyle gayret gösteren başta Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Trabzon 10. Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yolumuzun çift yönlü ulaşıma açılması için de çalışmalarımızı aynı koordinasyonla sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin."