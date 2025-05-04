Karagöz ABD'de Çocuklarla Buluşuyor - Son Dakika
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Karagöz ABD'de Çocuklarla Buluşuyor

Karagöz ABD\'de Çocuklarla Buluşuyor

TAASNY, Ramazan'da başladığı Karagöz gösterileriyle ABD'de binlerce çocuğa Türk kültürünü tanıtıyor.

04.05.2025 16:49
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NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından yürütülen "Karagöz ABD Gösterileri 2025" projesi, ramazan ayında başlayan turnesi kapsamında altı eyalette binlerce çocukla buluştu.

New York merkezli sanat grubu TAASNY, 22 Mart'ta başlattığı kültür yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyor. Proje kapsamında "Karagöz Everywhere" ekibi, şimdiye dek ABD'de altı farklı eyalette dört bini aşkın çocuk ve ailesiyle buluştu.

Etkinliklerde hem Karagöz-Hacivat gölge oyunları sahnelendi hem de çocuklara yönelik geleneksel tasvir yapım atölyeleri düzenlendi.

New York, New Jersey, Virginia, Washington D.C., Connecticut, Philadelphia ve Delaware'de sahnelenen gösterilerle, Türk kültürünün özgün unsurlarından biri olan gölge oyunu, çocuklar için hem sanatsal hem de eğitici bir deneyime dönüştü.

Etkinliklerde Karagöz'ün mizahi diliyle keyifli anlar yaşayan çocuklar, atölye çalışmalarında kukla yapımını öğrenerek bu geleneksel sanata doğrudan katıldı.

Projenin en coşkulu bölümlerinden biri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları oldu. ABD'nin farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde Karagöz gösterilerinin yanı sıra Türkçe şarkılar, geleneksel çocuk oyunları ve sahne performanslarıyla bayram coşkusu yaşandı.

Karagöz oyunu, eğlendirirken kültür ve tarih öğretiyor

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen gölge oyunu projesi, 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz sanatını yeni nesillere aktarmayı ve Amerika'daki Türk toplumuyla buluşturmayı hedefliyor.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescillenen Karagöz, ABD'nin farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerle hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

Türk-Amerikan derneklerinin de katkısıyla gerçekleşen bu etkinlikler, çocukların hem ana dillerini hem de kültürel kimliklerini daha yakından tanımalarına fırsat sunuyor.

"Karagöz Everywhere" ekibinin başında yer alan TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, proje hakkında şunları söyledi:

"Karagöz, bizim kültürel mirasımızın yaşayan bir sembolü. Bu projeyle hem geleneğimizi tanıttık hem de çocuklara unutulmaz bir kültür deneyimi sunduk. Her gösteride gördüğümüz ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Amerika'da Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür ediyorum."

Yazıcı, çırak Kutay Manfurat ve sahne amiri Bedirhan Sezer'den oluşan ekip, gösteriler ve lojistik sürecindeki tüm detaylarda aktif rol alıyor.

Karagöz ABD Turnesi, 23 Mayıs 2025'e kadar sürecek etkinliklerle Türk kültürünü Amerika'da tanıtmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karagöz ABD'de Çocuklarla Buluşuyor - Son Dakika

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