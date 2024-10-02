Karaisalı Biberi Tescillendi

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen "Karaisalı biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karaisalı'nın biberinin tescillendiğini duyurdu.

Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Karaisalı biberi, yalnızca lezzetiyle değil, ilçemizin emeğiyle yoğrulmuş bir simge olarak, bu topraklarda yetişen değerlerimizin dünyaya tanıtılmasına vesile olacak. Emeği geçen tüm çiftçilerimize ve bu süreçte katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Karaisalı'mıza hayırlı olsun."