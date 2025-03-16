Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.
Muhtarlar tarafından organize edilen yağmur duası Karakeçili Münir Karaloğlu Stadı'nda yapıldı.
İkindi vakti düzenlenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Muhammed Key tarafından namaz kıldırıldı ve dua edildi.
Program, vatandaşlara iftar verilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Karakeçili'de Yağmur Duası - Son Dakika
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