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Karakeçili'deki Bayburtun Deresi Islahı Projesi Nisan Ayında Tamamlanacak - Son Dakika
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Karakeçili'deki Bayburtun Deresi Islahı Projesi Nisan Ayında Tamamlanacak

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulunan Bayburtun Deresi'nde devam eden ıslah çalışmalarının nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinin en verimli şekilde kullanılması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su temin edilmesi, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Proje kapsamında Bayburtun Deresi ve çevresinde taşkın kontrol yapıları inşa edilerek, taşkın zararlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise projenin büyük bir kısmının tamamlandığını ve hedefin 2024 nisan ayı olduğunu ifade etti.

Karakeçili\'deki Bayburtun Deresi Islahı Projesi Nisan Ayında Tamamlanacak
02.01.2024 - 11:07,
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarının nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakeçili ilçemizde meydana gelebilecek olası taşkın zararlarından vatandaşımızın mal ve can güvenliğini korumak için başlatılan Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Bayburtun Deresi ve etrafındaki yerleşim yerlerinde, taşkın zararlarına karşı yürütülen taşkın kontrol projesi kapsamında 1865 metre harçlı pere, 30 şut yapısı ve 3 yol geçiş yapıları inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde taşkın zararları kontrol altına alınacak olan projede sona yaklaşıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hedef 2024 nisan ayı. Aralıksız devam eden çalışmalarda Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nin büyük bir kısmını tamamlayarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Yapılan taşkın kontrol yapıları kapsamında Bayburtun Deresi'nde 1865 metre harçlı pere inşa ettik. Karakeçili'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Devlet Su İşleri, Karakeçili, Kırıkkale, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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