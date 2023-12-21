Son Dakika Akif Haberleri

21:45 Novi Pazar'da Türkçe Şiir Gecesi düzenlendi Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından düzenlenen şiir gecesine Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu ve diğer davetliler katıldı. Etkinlikte, öğrenciler Türkçe şiirler okurken, İstanbul Müzik Grubu da ilahiler seslendirdi.

17:01 Çankırı'da Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi. Baraj, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, taşkın risklerine karşı koruma sağlamak ve enerji üretmek amacıyla inşa edildi. Proje, bölgeye istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak.

14:02 İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yılı anıldı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve gösteriler sundu.

21:05 İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı panelle anıldı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı, 'Akif 150 Yaşında' paneliyle anıldı. Panelde, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Dr. Alim Kahraman konuştu. Panelde, Ersoy'un dava insanı ve dava şairi olduğu vurgulandı ve eserleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

16:49 Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Türk'ün Özü Akif'in Sözü Mehmet Akif Ersoy Sergisi açıldı. Sergi, Milli Şair'in hayatından parçaları içeriyor ve 31 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

15:08 Namık Kemal Evi, öğrenciler ve turistlerin beğenisini kazanıyor Namık Kemal Evi, Türk Edebiyatı'nın 'Vatan şairi' Namık Kemal'in eserleri ve tarihi kültürel eşyaların yer aldığı bir müze olarak öğrenciler ve turistlerin ilgisini çekiyor. Restorasyonun ardından 1993'te ziyarete açılan ev, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

11:15 Beykoz Üniversitesi'nde Gazze Savaşı Paneli Düzenlendi Beykoz Üniversitesi'nde 'Gazze Savaşı: İnsani Boyut, Uluslararası Aktörler ve Senaryolar' paneli düzenlendi. Panelde konuşmacılar Gazze bölgesi, Avrupa'nın tavrı ve savaşın Türkiye açısından değerlendirmesini yaptı.

10:06 Doğumunun 150. yılında Mehmet Akif Ersoy anıldı Ankara'nın Keçiören Belediyesi, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u doğumunun 150. yılında Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda andı.

18:00 Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde 4 bin 791 hayvan kısırlaştırıldı Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde bir yılda 4 bin 791 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı. Merkezde ayrıca 2 bin 800 hayvanın bakım ve tedavisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahipsiz hayvanlar için mama ve su kabı dağıtımı yapıldığını ve yeşil alanlarda otomatik su kabı bulunduğunu belirtti.

16:52 İmamoğlu, M9 Ataköy-İkitelli Metro Hattı'ndaki Test Sürüşüne Katıldı: "4,5 Yılda Yaptıklarımızı 25 Yılla Yarıştırıyorlar" İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, “Daha öncesinde çoklu müdahalenin, akıl karıştırıcı hamlelerin, siyasetin saçma sapan tariflerinin, yani ‘Oy verenlere metro yaparım, oy vermeyenlere yapmam’ diyen aklın yarattığı, iş bilmezlik sürecinin yarattığı sıkıntıları, boşluğu biz ele aldık. Yılda 4-5 kilometrelik başarıdan, 13 kilometrelik başarıya taşıdık. Bunların hepsi 4,5 yıla sığdı. Onun için bunlar 25 yılla bizi yarıştırıyorlar. Şaşırıyorlar herhalde, zannediyorlar biz 25 yıldır iktidardaydık. 4,5 senedir iktidardayız. Bunlar 25 yılı yönettiler, biz daha iyisini yaptık” dedi.

16:12 Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı, yangın çıktı Üsküdar'da belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonucu çıkan yangın yakındaki bir binaya zarar verdi. Yangın, doğalgazın kesilmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

15:43 Üsküdar'da doğal gaz borusu patladı, yangın söndürüldü Üsküdar'da yapılan yol çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü ve patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaşlar, çalışma ekibine tepki gösterdi. Ayrıca, bölgede doğal gaz altyapısında hasar olduğu için gaz kesintisi yaşanıyor.

15:42 TVF Başkanı Üstündağ: Başarı reçetemiz samimiyet, şeffaflık ve ilkeli olmak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, samimiyet, şeffaflık ve ilkeli olmanın başarı reçeteleri olduğunu belirtti. Üstündağ, Türk sporuna katkısının sadece voleybolda değil, diğer spor branşlarında da olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk voleybolunun kürsüde yer almayı hedeflediğini söyledi.

15:05 ÜSKÜDAR'DA YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI - 1 İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, ÜSKÜDAR Mehmet Akif mahallesi Çamlıca Yolu caddesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

14:20 Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi Basketbol Takımı Liseler Arası Turnuvada Şampiyon Oldu Erzurum'da adı pek bilinmeyen Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdiği yıl kurduğu basketbol takımıyla liseler arası turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi öğretmenleri Akif Bumin ve Faruk Güner'in emekleriyle elde edilen başarı, takım tarafından coşkuyla kutlandı.

12:36 Konak'ta Spora Emek Verenler Ödüllendirildi Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesinin, Konak Belediyesi'nin katkılarıyla 25’incisini düzenlediği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin ödül töreni, Türkiye’nin spor ve futbol camiasını İzmir’de buluşturdu. FİFA eski hakemi Fırat Aydınus ve FİFA Hakemi Halil Umut Meler’in Başarı Özel Ödülü’ne layık görüldüğü törende konuşan Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınayarak, “Spor dostluktur, kardeşlik ve barıştır” diye konuştu.

12:11 Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi Rekor Kırdı Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde bu yıl gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısı, yıl bitmeden 4 bini geçti. Merkezde ayrıca 14 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi yapıldı, 4 bin 791 hayvan tedavi edildi ve 5 bin adet mama ve su kabı dağıtıldı.

11:10 Mehmet Akif'in torunu "Safahat ders olarak okutulsun" istiyor "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "yaşanmışlıkların hikayesi" olarak nitelendirdiği "Safahat"ın okullarda ders kitabı olarak okutulmasını talep ediyor.

11:09 Arnavutköy'de Artan Sahipsiz Köpek Saldırılarına Çözüm İstiyorlar İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçede artan sahipsiz köpeklerin saldırılarına çözüm bulunmasını talep ediyor. Sahipsiz köpeklerin sayısının artması nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, yetkililere başvuruda bulunmasına rağmen bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Köpeklerin saldırıları sonucunda birçok kişi yaralanırken, çocuklar da tehlike altında kalıyor.

05:41 'CUMHURİYETE DOĞRU' TİYATRO OYUNU BAKAN TEKİN'İN KATILIMIYLA İSTANBUL'DA SERGİLENDİ CUMHURİYET'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da izleyicilerle buluştu.

22:01 Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi Bakırköy Ata Spor Kulübü, beşincisini düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde yılın en iyilerini seçti. Törende, Türk sporuna katkı sağlayanlar, başarılı sporcular, antrenörler ve kurumlara ödüller verildi. Rıza Çalımbay ve Semih Saygıner gibi isimler de ödül alanlar arasında yer aldı.

21:52 Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün İHA Spor Servisi'ne iki ödül Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2023' töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi'ne iki ödül verildi.

18:05 Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi ve oğlu yaralandı Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, H.A. adlı kardeş ağabeyi ve ağabeyinin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17:37 Siirt'te Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hosyanspor Kulübü oyuncuları, Pervari Belediyegücü maçı öncesi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem saldırısını kınayarak, karşılaşmanın hakemlerine gül verdi. Hosyanspor, Pervari Belediyegücü'nü 2-1 mağlup etti.

12:55 Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanın yemek borusunun sorunlu olan kısmı çıkarılıp midesi tüp haline getirildi. Oluşturulan yemek borusu ile normal besin sindirim yolunun devamlılığı sağlanan hasta, hızlı iyileşme sürecinin ardından taburcu edildi.

12:13 Batman'da 3 Bin 450 Öğrenciye Ücretsiz Kahvaltı Hizmeti Batman Valisi Ekrem Canalp, 26 anaokulu ve anasınıfında eğitim gören 3 bin 450 öğrenciye ücretsiz kahvaltı hizmeti verdiklerini söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi'nin iş birliğiyle okul öncesi eğitim alan öğrencilere kahvaltı hizmeti sunuluyor. Kahvaltılıklar Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfaklarında Gıda Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanıyor.

11:55 Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde açılan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. 19 sanatçının 76 eserinin yer aldığı sergi, 22 Aralık 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.

09:29 Çorum'da arazi tartışması kanlı bitti Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

00:39 Saraybosna'da Mevlana Şeb-i Arus programı düzenlendi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi. Programda tasavvuf kültürünün Bosna Hersek'te çok eski bir geçmişi olduğu vurgulandı ve Bosna Hersek'teki tasavvuf geleneğinden dünya çapında isimler yetiştiği belirtildi.

22:15 Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde, yılın en iyi takımı Galatasaray, en iyi futbolcusu Mauro Icardi ve en iyi antrenörü Okan Buruk ödüllendirildi. Ayrıca milli cimnastikçi Adem Asil, milli halterci Cansu Bektaş, milli basketbolcu Alperen Şengün ve milli voleybolcu Melissa Vargas da ödüle layık görüldü. Adana Demirspor ise en iyi çıkış yapan takım seçildi.

20:05 Sultanbeyli'de İBB metro şantiyesinde yangın çıktı Sultanbeyli'de İBB'nin metro şantiyesinin yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangında üç itfaiye eri ve iki işçi dumandan etkilendi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

19:59 Sultanbeyli'de yangın çıktı, işçi konteynırı zarar gördü Sultanbeyli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, metro inşaat alanında çalışan işçilerin kaldığı konteynıra sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi ile 3 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

19:41 Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi', gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde modern eğitim sınıfları, atölyeler, kütüphane, seminer salonu gibi birçok imkan bulunuyor.

17:52 TVF Başkanı: Türk voleybolu dünyanın en başarılı ülkeleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun emek ve gayretle dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Üstündağ, Türk voleybolunun son dönemde elde ettiği büyük başarıları örnek göstererek, başarıda sürekliliğin önemine vurgu yaptı.

17:34 Motokurye kırmızı ışıkta beklerken alkollü sürücü tarafından çarptı Motokurye Mehmet Akif Çiğdem, kırmızı ışıkta beklerken alkollü bir sürücünün arkadan gelip çarpması sonucu bir kaza geçirdi. Kazada bacağı kırılan Çiğdem, sağlık durumu hakkında bilgi alınmadan ve ifadesi alınmadan karakoldan serbest bırakıldığını belirterek yetkililere düzeltme çağrısı yaptı.

15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.

14:45 Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı Manisa Futbol Kulübü, Fenerbahçe Simav Futbol Okulu'ndan Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı. A Takımına ve Türk futboluna oyuncu kazandırma hedefini sürdüren Manisa FK Akademi, genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

14:27 Yozgat'ta Kaz ve Kaz Yumurtası Üretiminde Gerileme Oldu Yozgat’ta uzun yıllar kaz ve kaz yumurtası üretiminin artırılıp, ekonomiye kazandırılması çalışmalarını yürüten Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, "Sadece Yozgat'ımızda değil Türkiye'deki kaz varlığında son bir yılda bir düşüş gözleniyor, çoğu şehrimizde hızlı bir azalma gözüküyor" dedi.

12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.