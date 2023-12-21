Son Dakika Akif Haberleri

- 21:45 Novi Pazar'da Türkçe Şiir Gecesi düzenlendi
Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından düzenlenen şiir gecesine Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu ve diğer davetliler katıldı. Etkinlikte, öğrenciler Türkçe şiirler okurken, İstanbul Müzik Grubu da ilahiler seslendirdi.
- 17:01 Çankırı'da Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi. Baraj, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, taşkın risklerine karşı koruma sağlamak ve enerji üretmek amacıyla inşa edildi. Proje, bölgeye istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak.
- 16:48 Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası mesajı
Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 14:02 İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yılı anıldı
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu ve gösteriler sundu.
- 21.12.2023 21 Ara 21:05 İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı panelle anıldı
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı, 'Akif 150 Yaşında' paneliyle anıldı. Panelde, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Dr. Alim Kahraman konuştu. Panelde, Ersoy'un dava insanı ve dava şairi olduğu vurgulandı ve eserleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
- 21.12.2023 21 Ara 16:49 Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı
Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Türk'ün Özü Akif'in Sözü Mehmet Akif Ersoy Sergisi açıldı. Sergi, Milli Şair'in hayatından parçaları içeriyor ve 31 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
- 21.12.2023 21 Ara 15:08 Namık Kemal Evi, öğrenciler ve turistlerin beğenisini kazanıyor
Namık Kemal Evi, Türk Edebiyatı'nın 'Vatan şairi' Namık Kemal'in eserleri ve tarihi kültürel eşyaların yer aldığı bir müze olarak öğrenciler ve turistlerin ilgisini çekiyor. Restorasyonun ardından 1993'te ziyarete açılan ev, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
- 21.12.2023 21 Ara 11:15 Beykoz Üniversitesi'nde Gazze Savaşı Paneli Düzenlendi
Beykoz Üniversitesi'nde 'Gazze Savaşı: İnsani Boyut, Uluslararası Aktörler ve Senaryolar' paneli düzenlendi. Panelde konuşmacılar Gazze bölgesi, Avrupa'nın tavrı ve savaşın Türkiye açısından değerlendirmesini yaptı.
- 21.12.2023 21 Ara 10:06 Doğumunun 150. yılında Mehmet Akif Ersoy anıldı
Ankara'nın Keçiören Belediyesi, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u doğumunun 150. yılında Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda andı.
- 20.12.2023 20 Ara 18:00 Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde 4 bin 791 hayvan kısırlaştırıldı
- 20.12.2023 20 Ara 16:52 İmamoğlu, M9 Ataköy-İkitelli Metro Hattı'ndaki Test Sürüşüne Katıldı: "4,5 Yılda Yaptıklarımızı 25 Yılla Yarıştırıyorlar"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, “Daha öncesinde çoklu müdahalenin, akıl karıştırıcı hamlelerin, siyasetin saçma sapan tariflerinin, yani ‘Oy verenlere metro yaparım, oy vermeyenlere yapmam’ diyen aklın yarattığı, iş bilmezlik sürecinin yarattığı sıkıntıları, boşluğu biz ele aldık. Yılda 4-5 kilometrelik başarıdan, 13 kilometrelik başarıya taşıdık. Bunların hepsi 4,5 yıla sığdı. Onun için bunlar 25 yılla bizi yarıştırıyorlar. Şaşırıyorlar herhalde, zannediyorlar biz 25 yıldır iktidardaydık. 4,5 senedir iktidardayız. Bunlar 25 yılı yönettiler, biz daha iyisini yaptık” dedi.
- 20.12.2023 20 Ara 16:12 Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı, yangın çıktı
Üsküdar'da belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonucu çıkan yangın yakındaki bir binaya zarar verdi. Yangın, doğalgazın kesilmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
- 20.12.2023 20 Ara 15:43 Üsküdar'da doğal gaz borusu patladı, yangın söndürüldü
Üsküdar'da yapılan yol çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü ve patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaşlar, çalışma ekibine tepki gösterdi. Ayrıca, bölgede doğal gaz altyapısında hasar olduğu için gaz kesintisi yaşanıyor.
- 20.12.2023 20 Ara 15:42 TVF Başkanı Üstündağ: Başarı reçetemiz samimiyet, şeffaflık ve ilkeli olmak
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, samimiyet, şeffaflık ve ilkeli olmanın başarı reçeteleri olduğunu belirtti. Üstündağ, Türk sporuna katkısının sadece voleybolda değil, diğer spor branşlarında da olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk voleybolunun kürsüde yer almayı hedeflediğini söyledi.
- 20.12.2023 20 Ara 15:05 ÜSKÜDAR'DA YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI - 1
İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, ÜSKÜDAR Mehmet Akif mahallesi Çamlıca Yolu caddesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
- 20.12.2023 20 Ara 14:20 DSP Genel Başkanı Aksakal, asgari ücrete yüksek devlet sübvansiyonu istedi
- 20.12.2023 20 Ara 14:20 Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi Basketbol Takımı Liseler Arası Turnuvada Şampiyon Oldu
Erzurum'da adı pek bilinmeyen Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdiği yıl kurduğu basketbol takımıyla liseler arası turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi öğretmenleri Akif Bumin ve Faruk Güner'in emekleriyle elde edilen başarı, takım tarafından coşkuyla kutlandı.
- 20.12.2023 20 Ara 12:36 Konak'ta Spora Emek Verenler Ödüllendirildi
Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesinin, Konak Belediyesi'nin katkılarıyla 25’incisini düzenlediği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin ödül töreni, Türkiye’nin spor ve futbol camiasını İzmir’de buluşturdu. FİFA eski hakemi Fırat Aydınus ve FİFA Hakemi Halil Umut Meler’in Başarı Özel Ödülü’ne layık görüldüğü törende konuşan Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınayarak, “Spor dostluktur, kardeşlik ve barıştır” diye konuştu.
- 20.12.2023 20 Ara 12:11 Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi Rekor Kırdı
Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde bu yıl gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısı, yıl bitmeden 4 bini geçti. Merkezde ayrıca 14 bin sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi yapıldı, 4 bin 791 hayvan tedavi edildi ve 5 bin adet mama ve su kabı dağıtıldı.
- 20.12.2023 20 Ara 11:10 Mehmet Akif'in torunu "Safahat ders olarak okutulsun" istiyor
"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "yaşanmışlıkların hikayesi" olarak nitelendirdiği "Safahat"ın okullarda ders kitabı olarak okutulmasını talep ediyor.
- 20.12.2023 20 Ara 11:09 Arnavutköy'de Artan Sahipsiz Köpek Saldırılarına Çözüm İstiyorlar
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçede artan sahipsiz köpeklerin saldırılarına çözüm bulunmasını talep ediyor. Sahipsiz köpeklerin sayısının artması nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, yetkililere başvuruda bulunmasına rağmen bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Köpeklerin saldırıları sonucunda birçok kişi yaralanırken, çocuklar da tehlike altında kalıyor.
- 20.12.2023 20 Ara 10:58 Valisi Çelik: "Mehmet Akif Ersoy, dik duruşu ile örnek şahsiyetlerden biri olmuştur"
Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
- 20.12.2023 20 Ara 05:41 'CUMHURİYETE DOĞRU' TİYATRO OYUNU BAKAN TEKİN'İN KATILIMIYLA İSTANBUL'DA SERGİLENDİ
CUMHURİYET'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da izleyicilerle buluştu.
- 19.12.2023 19 Ara 23:50 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununu izledi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununun İstanbul gösterimini Zorlu PSM'de izledi.
- 19.12.2023 19 Ara 22:01 Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi
Bakırköy Ata Spor Kulübü, beşincisini düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde yılın en iyilerini seçti. Törende, Türk sporuna katkı sağlayanlar, başarılı sporcular, antrenörler ve kurumlara ödüller verildi. Rıza Çalımbay ve Semih Saygıner gibi isimler de ödül alanlar arasında yer aldı.
- 19.12.2023 19 Ara 22:01 Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri 2023" ödülleri sahiplerini buldu
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Sporun Enleri 2023" töreninde ödüller sahiplerini buldu.
- 19.12.2023 19 Ara 21:52 Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün İHA Spor Servisi'ne iki ödül
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2023' töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi'ne iki ödül verildi.
- 19.12.2023 19 Ara 18:44 Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü
Akif Çağatay Kılıç, Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyetle Türkiye Raporlarındaki taraflı yaklaşımlar ve Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu hava konularını ele aldı.
- 19.12.2023 19 Ara 18:05 Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi ve oğlu yaralandı
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, H.A. adlı kardeş ağabeyi ve ağabeyinin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 19.12.2023 19 Ara 17:37 Siirt'te Hosyanspor, hakemlere gül vererek şiddeti kınadı
Siirt'te 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hosyanspor Kulübü oyuncuları, Pervari Belediyegücü maçı öncesi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan hakem saldırısını kınayarak, karşılaşmanın hakemlerine gül verdi. Hosyanspor, Pervari Belediyegücü'nü 2-1 mağlup etti.
- 19.12.2023 19 Ara 12:55 Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden Özofagus Kanseri Hastasına Başarılı Operasyon
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi doktorları, özofagus kanseri hastasına midesinden yemek borusu yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanın yemek borusunun sorunlu olan kısmı çıkarılıp midesi tüp haline getirildi. Oluşturulan yemek borusu ile normal besin sindirim yolunun devamlılığı sağlanan hasta, hızlı iyileşme sürecinin ardından taburcu edildi.
- 19.12.2023 19 Ara 12:13 Batman'da 3 Bin 450 Öğrenciye Ücretsiz Kahvaltı Hizmeti
Batman Valisi Ekrem Canalp, 26 anaokulu ve anasınıfında eğitim gören 3 bin 450 öğrenciye ücretsiz kahvaltı hizmeti verdiklerini söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi'nin iş birliğiyle okul öncesi eğitim alan öğrencilere kahvaltı hizmeti sunuluyor. Kahvaltılıklar Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfaklarında Gıda Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanıyor.
- 19.12.2023 19 Ara 11:55 Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi
SANKO Sanat Galerisi'nde açılan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. 19 sanatçının 76 eserinin yer aldığı sergi, 22 Aralık 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.
- 19.12.2023 19 Ara 09:29 Çorum'da arazi tartışması kanlı bitti
Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
- 19.12.2023 19 Ara 00:39 Saraybosna'da Mevlana Şeb-i Arus programı düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi. Programda tasavvuf kültürünün Bosna Hersek'te çok eski bir geçmişi olduğu vurgulandı ve Bosna Hersek'teki tasavvuf geleneğinden dünya çapında isimler yetiştiği belirtildi.
- 19.12.2023 19 Ara 00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 22:15 Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde, yılın en iyi takımı Galatasaray, en iyi futbolcusu Mauro Icardi ve en iyi antrenörü Okan Buruk ödüllendirildi. Ayrıca milli cimnastikçi Adem Asil, milli halterci Cansu Bektaş, milli basketbolcu Alperen Şengün ve milli voleybolcu Melissa Vargas da ödüle layık görüldü. Adana Demirspor ise en iyi çıkış yapan takım seçildi.
- 18.12.2023 18 Ara 20:05 Sultanbeyli'de İBB metro şantiyesinde yangın çıktı
Sultanbeyli'de İBB'nin metro şantiyesinin yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangında üç itfaiye eri ve iki işçi dumandan etkilendi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 18.12.2023 18 Ara 19:59 Sultanbeyli'de yangın çıktı, işçi konteynırı zarar gördü
Sultanbeyli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, metro inşaat alanında çalışan işçilerin kaldığı konteynıra sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi ile 3 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.
- 18.12.2023 18 Ara 19:41 Merkezefendi Belediyesi'nden gençlere hizmet
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi', gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde modern eğitim sınıfları, atölyeler, kütüphane, seminer salonu gibi birçok imkan bulunuyor.
- 18.12.2023 18 Ara 18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan-Türkiye 6. YDSK Toplantısı'na başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 17:52 TVF Başkanı: Türk voleybolu dünyanın en başarılı ülkeleri arasında
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun emek ve gayretle dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Üstündağ, Türk voleybolunun son dönemde elde ettiği büyük başarıları örnek göstererek, başarıda sürekliliğin önemine vurgu yaptı.
- 18.12.2023 18 Ara 17:34 Motokurye kırmızı ışıkta beklerken alkollü sürücü tarafından çarptı
Motokurye Mehmet Akif Çiğdem, kırmızı ışıkta beklerken alkollü bir sürücünün arkadan gelip çarpması sonucu bir kaza geçirdi. Kazada bacağı kırılan Çiğdem, sağlık durumu hakkında bilgi alınmadan ve ifadesi alınmadan karakoldan serbest bırakıldığını belirterek yetkililere düzeltme çağrısı yaptı.
- 18.12.2023 18 Ara 15:37 Saraybosna'da, "Bosna Hersek-Türkiye Medya Forumu" düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde "Bosna Hersek-Türkiye Medya Forumu" yapıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı.
- 18.12.2023 18 Ara 14:45 Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı
Manisa Futbol Kulübü, Fenerbahçe Simav Futbol Okulu'ndan Süleyman Buğra Parlak ile sözleşme imzaladı. A Takımına ve Türk futboluna oyuncu kazandırma hedefini sürdüren Manisa FK Akademi, genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.
- 18.12.2023 18 Ara 14:27 Yozgat'ta Kaz ve Kaz Yumurtası Üretiminde Gerileme Oldu
Yozgat’ta uzun yıllar kaz ve kaz yumurtası üretiminin artırılıp, ekonomiye kazandırılması çalışmalarını yürüten Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, "Sadece Yozgat'ımızda değil Türkiye'deki kaz varlığında son bir yılda bir düşüş gözleniyor, çoğu şehrimizde hızlı bir azalma gözüküyor" dedi.
- 18.12.2023 18 Ara 12:44 Tuluyhan Uğurlu'dan "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konseri
Piyanist, besteci Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum gününe özel bir konser verecek.
- 18.12.2023 18 Ara 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.
- 18.12.2023 18 Ara 11:53 Kaz Yetiştiriciliği Ülke Ekonomisi İçin Önemli
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, kaz yetiştiriciliğinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ve yerli üretime yönelinmesi gerektiğini belirtti. Kaz yetiştiriciliği faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin dünya genelinde pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Boz, kazın katma değerinin artırılması gerektiğini ifade etti.