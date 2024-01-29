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Kastamonu'da Tofaş Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tofaş Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: 4 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön tabelası direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da Tofaş Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: 4 Yaralı
29.01.2024 - 23:03,
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Kastamonu'da yoldan çıkan Tofaş marka otomobil, yön tabelası direğine çarparak asılı kaldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yön tabelası direğine çarptı. Çarptığı direkte asılı kalan otomobilde bulunan sürücü ile O.Y., A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tofaş Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Tofaş Otomobil Yön Tabelası Direğine Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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