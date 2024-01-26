Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin'i ziyaret etti.

Ertekin ve personel tarafından karşılanan Soytürk, yürütülen çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Müdürlükte incelemelerde bulunan Soytürk, çalışanlarla sohbet etti.

Vali Soytürk daha sonra Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal'ı da ziyaret etti.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Askeralma Bölge Başkanı Davut Kulalar eşlik etti.

Uzunlar, Karacakılavuz Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Karacakılavuz Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük ve Sabri Çınar eşlik etti.