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İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için Futsal Milli Takımı Antalya'da Kamp Yaptı - Son Dakika
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İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için Futsal Milli Takımı Antalya'da Kamp Yaptı

Erzurum'da düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Futsal A Milli Takımı, seçme kampını Antalya'da gerçekleştirdi. Milli sporcular, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yaparak olimpiyatlar öncesi hazırlıklarını tamamladılar. Takımın hedefi, kış olimpiyatlarında birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırmak.

İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için Futsal Milli Takımı Antalya\'da Kamp Yaptı
30.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:45
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Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek Futsal A Milli Takımı'nın seçme kampı Antalya'da gerçekleştirildi.

Manavgat ilçesindeki bir otelde kamp yapan milli sporcular, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

İşitme Engelliler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve İşitme Engelliler Futsal Milli Takım Antrenörü Guddusi Aydın, gazetecilere kamp hakkında değerlendirmede bulundu.

Antalya'da kış olimpiyatlar öncesi iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Aydın, "Kış olimpiyatları kapsamındaki hazırlık ve seçme kamplarını Manavgat'da, Teknik Sorumlumuz Doç. Dr. Ersan Tolukan yönetiminde gerçekleştirdik. Hedefimiz her zamanki gibi ülkemizde gerçekleşecek kış olimpiyatlarında birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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