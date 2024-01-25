 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSİ Genel Müdürü: Sakarya'da 9 HES ile yıllık 738 milyon lira katkı sağladık - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ Genel Müdürü: Sakarya'da 9 HES ile yıllık 738 milyon lira katkı sağladık

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da son 21 yılda 9 hidroelektrik santralin (HES) işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını, bu tesisler sayesinde milli ekonomiye enerji alanında yıllık 738 milyon lira katkı sunduklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü: Sakarya\'da 9 HES ile yıllık 738 milyon lira katkı sağladık
25.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
Abone Ol

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sakarya'da son 21 yılda 9 hidroelektrik santralin (HES) işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını, bu tesisler sayesinde milli ekonomiye enerji alanında yıllık 738 milyon lira katkı sunduklarını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğine işaret eden Balta, Sakarya'da son 21 yılda inşa ettikleri 12 sulama tesisiyle 50 bin 460 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Balta, kentte refah düzeyinin artması için son 21 yılda 4 milyar 845 milyon lira değerinde 88 tesis inşa ettiklerini aktararak, bu süreçte 2 baraj ve 4 gölet yaptıklarını ve böylece 5 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını anlattı.

Sakaryalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük emek ve özveriyle işlediklerine değinen Balta, kentin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ettiklerini, şu anda 3 baraj ve 1 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini, bu barajların tamamlanmasıyla 24 bin 240 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Balta, kentte son 21 yılda tamamlanan 61 taşkın koruma tesisiyle 162 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirerek, 14 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sakarya'da toplam 70 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacağına dikkati çeken Balta, kentte 42 yerleşim biriminin arazi toplulaştırmasından faydalanacağını, toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağın daha kıymetli ve verimli olduğunu vurguladı.

Balta, şehirde son 21 yılda 9 HES'in işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığından bahsederek, "Kurulu gücü 66,9 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 738 milyon lira katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 1 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 111 bin hanenin enerji ihtiyacını Sakarya'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Sakarya, HES, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ Genel Müdürü: Sakarya'da 9 HES ile yıllık 738 milyon lira katkı sağladık - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: DSİ Genel Müdürü: Sakarya'da 9 HES ile yıllık 738 milyon lira katkı sağladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement