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MAKÜ'de Mikroalg Üretimiyle Yüksek Proteinli Kanatlı Hayvan Yemi Üretimi Hedefleniyor - Son Dakika
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MAKÜ'de Mikroalg Üretimiyle Yüksek Proteinli Kanatlı Hayvan Yemi Üretimi Hedefleniyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde kurulan laboratuvarda, mikroalgten yüksek protein, vitamin ve mineralli kanatlı hayvan yemi üretimi hedefleniyor. Fen-Edebiyat Fakültesi'nde kurulan Mikroalg Biyokütle Üretim Merkezi Laboratuvarı'nda çoğaltılan mikroalg, bölge hayvancılığına katkı sunmak amacıyla kanatlı hayvan yemi üretiminde kullanılacak. Ayrıca mikroalglerin astronot yiyeceği olarak da kullanılması planlanıyor.

MAKÜ\'de Mikroalg Üretimiyle Yüksek Proteinli Kanatlı Hayvan Yemi Üretimi Hedefleniyor
24.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:21
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) kurulan laboratuvarda çoğaltılan, halk arasında "su yosunu" olarak bilinen mikroalgten yüksek protein, vitamin ve mineralli kanatlı hayvan yemi üretilmesi hedefleniyor.

Hayvancılıkta ihtisaslaşan MAKÜ'nün Fen- Edebiyat Fakültesi'nde kurduğu Mikroalg Biyokütle Üretim Merkezi Laboratuvarı'nda bilim dünyasında geleceğin besini ve astronot yiyeceği olarak bilinen "mikroalg" üretimine başlandı.

Laboratuvardaki havuzlarda çoğaltılan; protein, vitamin ve mineral bakımından zengin mikroalg, bölge hayvancılığına katkı sunmak amacıyla kanatlı hayvan yemi üretiminde kullanılacak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri algleri, ilk aşamada kanatlı hayvan yemi ve yem katkı maddesi olarak kullanacaklarını söyledi.

Mikroalgin günümüzde gıda ve gıda katkı maddesi olarak kullanıldığını belirten Akgül, "Biz projemizde kanatlı hayvanlara besin üretmek için deneyeceğiz. Mikroalgin, kanatlıların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, yumurta kalitesini artırdığını, yumurtanın Omega 3 içeriğini zenginleştirdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgül, mikroalg üretiminde Türkiye'nin başlangıç seviyesinde olduğuna değinerek, yeni yeni çalışma yapıldığını anlattı.

"Tarım ürünlerine alternatif"

Bu alanda ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak çalışmaların denemelerini üniversitede yaptıklarına dikkati çeken Akgül, şöyle konuştu:

"Katma değeri yüksek ürün mikroalgler, diğer tarım ürünleri gibi büyük oranda tarım arazisi işgal etmiyor. Çok fazla gübreye ve ilaca ihtiyaç duymadan doğal bir şekilde üretilebilen canlı grubudur. Bu yönüyle mikroalgler tarım ürünlerine alternatif. Şu an günümüzde hem toprak hem de su kirliliği çok fazla ve su kaynaklarımız gün geçtikçe azalıyor, bu açıdan düşünüldüğünde alg üretimi alternatif bir gıda maddesi, yem ve yem katkı maddesi oluyor."

"Toz ve tablet halinde tüketilebilir"

Akgül, Türk Uzay Bilim Misyonu'nda görev alan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın mikroalglerin uzay koşullarında yetiştirilmesine ilişkin bir deney yapacağını anımsatarak, "Uzay koşullarında mikroalgler yetiştirilebilir mi? Oradaki astronotların gıda ihtiyacı karşılanabilir mi? Bu gibi soruların cevapları araştırılıyor. Mikroalgler bu yönüyle de oldukça önemli bir canlı grubu. Toz ve tablet halinde tüketilebilir. Bir gıda maddesiyle de alınabilir örneğin, yoğurt, kefir veya dondurma gibi gıdaların üzerine veya içine koyulabilir. Tek başına tüketildiğinde vegan bir beslenme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Birçok vegan kafede ve restoranda bu ürünün tüketildiğini görmekteyiz." diye konuştu.

KOSGEB tarafından desteklenen bir projeyle selenyum, magnezyum ve çinko bakımından zenginleştirilmiş Spirulina (siyanobakteri türü) ürettiklerini de aktaran Akgül, projenin AR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Projenin tanıtım sunumuna Burdur Valisi Türker Öksüz de katıldı.

Kaynak: AA
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