Ankara\'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Polatlı’da sabah saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kaza can aldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde saat 06.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgede inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.