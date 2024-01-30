TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ulusal Voleybol Aday Hakem Kursu\'nu ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'da 2 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek Ulusal Voleybol Aday Hakem Kursu'nu ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette, Üstündağ hakem adaylarına yaptığı konuşmada hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada "bir numara" olmasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Üstündağ, "Kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları, sadece sahada ter döken oyuncularımızın değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın da başarısıdır. Paydaşlar olarak hepimizin görev sorumlulukları var. Sizler adaleti dağıtan, adaleti sağlayanlar olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kursta 8 ilden 23 hakem yer alıyor.