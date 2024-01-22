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Adıyaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da, doktor olduğu öğrenilen Mehmet K. idaresindeki otomobil ile vakaya giden Mehmet Akif B. idaresindeki ambulans çarpıştı. Kazada doktor Mehmet K. ve ambulansta sağlık görevlisi Nursema A. yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Ambulans ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
22.01.2024 - 15:16,
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Adıyaman'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, doktor olduğu öğrenilen Mehmet K., idaresindeki 01 AGN 071 plakalı otomobil ile vakaya giden Mehmet Akif B., idaresindeki 02 ABP 480 plakalı ambulans, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden doktor Mehmet K., ile ambulansta sağlık görevlisi olarak bulunan Nursema A., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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