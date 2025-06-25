Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

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Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
25.06.2025 21:06  Güncelleme: 21:31
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Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
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Bahar dizisinin oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştığı 4 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Hastaneye kaldırılan Akdeniz, "Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu oyuncu Mehmet Akif Akdeniz (25) ile şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Akdeniz, şoför ve araçtan inen 3 kişi tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Akdeniz, "Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi" dedi.

ÜNLÜ OYUNCUYU TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen şoför, iddiaya göre 41 ANR 084 plakalı hafriyat kamyonu ile oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in kullandığı 34 KKA 809 plakalı otomobili sıkıştırdı. Şoför daha sonra kamyonu, Akdeniz'in kullandığı otomobilin önüne kırdı. Akdeniz'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine şoför ve kamyondan inen 3 kişi, Akdeniz'i darbetti.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Akdeniz, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şikayet sonrası şüphelileri gözaltına aldı.

"MAKAS ATMAYA BAŞLADI"

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Akif Akdeniz, yaşadıklarını anlattı. Akdeniz şunları söyledi: "Gebze istikametinde seyir halindeyken hafriyat TIR'ı 130 ile gidiyordu. Galiba önüme kırdı. İlk başta bir şey demedim sonra onu geçtim. Devam ederek sağ şeride geçti. Makas atmaya başladı. Sağ şeritteki araba bir anda yavaşlayınca, bir anda tekrar önüme kırdı. Bu sefer kornaya bastım. Çünkü beni neredeyse bariyerlere sıkıştırıyordu.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Daha sonrasında onu videoya çekmeye çalıştım ama beceremedim. Böyle bir şeyi ilk defa denedim. Sonrasında benim video çektiğimi görünce iyice kornaya basıp arkama iyice yapıştı. 120 ile gidiyorum, 120 ile tamponumdaydı. Sonrasında elimi camdan çıkarıp, 'sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim' dedim. 'Bana sağa geç' diye işaret yapmaya başladı. İyice dibime girince sağa kaçtım."

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

"YÜZÜME, HER YERİME VURMAYA BAŞLADI"

Akdeniz, "Emniyet şeridinde durduktan sonra kendisine ceza yazdıracağımı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şikayet sistemine şikayet edeceğimi, fotoğrafını, videosunu çektiğimi söyledim. O da bana, 'senin gibi bilmem neler yüzünden beni videoya çekip, attıkları için daha önce zaten hapis yattım' dedi ve üzerime gelmeye başladı. Elimle itekledim sonra yumruk atmaya başladı. Kendimi savunmaya çalıştım ama 2 kişilik olması gereken TIR'dan 4 kişi indi. 4 kişi inip, beni yere yatırıp tekme-tokat boynuma, kafama, yüzüme, her yerime vurmaya başladı. Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi. Onlar araya girdi. Arabaya binip kapıyı kilitleyene kadar bile vurmaya devam ettiler" dedi.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

"SAĞ GÖZÜM BULANIK GÖRÜYOR"

Şikayetçi olduğunu belirten Mehmet Akif Akdeniz, "Polisi, ambulansı aradım. Polis gelene kadar arabadan çıkmadan bekledim. Şu an boyun kısmı çok ağrıyor. Kırık olup olmadığına bakacaklar. Sağ gözüm bulanık görüyor. Kaşımda, alnımda açılma var. Yerde sürükledikleri için diz kapaklarımda ve kollarımda asfalt izleri var. Bu tür hafriyat kamyonları sürekli hızlı giderek frenleri patlayıp, kaza yapıp insanların ölümüne sebep oldukları için uyarmak istedim ve benim de üzerime kırdı. Bu şekilde gitseydi, 100-200 metre ileride mutlaka birini ezecekti. Uyardım, sonuç bu" diye konuştu. Öte yandan Akdeniz darbedilmesinin ardından video çekti. Görüntülerde, Mehmet Akif Akdeniz'in, "Otobanda hız sınırı 120 olan yerde peşimde 130 ile kamyonu uyardığım için beni 4 kişi dövdüler" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Akdeniz, Gebze, Bahar, Hukuk, Yaşam, Akif, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilgehan Göktürk:
    Hani akp yasa çıkarmıştı.Trafik magandalarına karşı...Demek ki bu ülkede yasa çıkar ama hiç bir işe yaramaz...Al örneği işte...Şimdi bu adamın en az bir on yıl yemesi ve o direksiyona hayatında hiç geçmemeli.. 185 13 Yanıtla
  • batu kork:
    Gebze zaten varos dolu 114 2 Yanıtla
  • Alina02:
    yeni filim hayırlı olsun 17 78 Yanıtla
  • Alina02:
    başrol 13 58 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    ne kadar ünlüyse tanımıyoruz 31 31 Yanıtla
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