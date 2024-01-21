 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSİ, Kütahya'da 177 tesis inşa ederek projeleri hayata geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

DSİ, Kütahya'da 177 tesis inşa ederek projeleri hayata geçirdi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Kütahya'da 6 milyar 544 milyon lira değerinde 177 tesisi inşa ederek projelerin hayata geçirildiğini bildirdi. Balta, sulama, içme suyu temini, taşkın koruma ve arazi toplulaştırma gibi alanlarda yapılan çalışmaların Kütahya'nın refah düzeyini artırdığını vurguladı.

DSİ, Kütahya\'da 177 tesis inşa ederek projeleri hayata geçirdi
21.01.2024 - 13:35,
Abone Ol

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Kütahya'da 6 milyar 544 milyon lira değerinde 177 tesisi inşa ederek projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak Türkiye'nin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirdiklerini belirtti.

Kütahya'da, 21 sulama tesisiyle 203 bin 640 dekar araziyi suyla buluşturduklarını aktaran Balta, şöyle devam etti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Kütahya'da inşa ettiğimiz 21 sulama tesisi ile toplamda 167 bin 530 dekar, kısmi olarak 36 bin 110 dekar arazi olmak üzere toplam 203 bin 640 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Kütahya'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 177 tesis ile 6 milyar 544 milyon lira yatırım yaptık. Kütahya'da son 21 yılda 21 baraj, 8 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa ettik ve böylece 147 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Bugüne kadar tamamladıkları içme suyu tesisleri ile 105.595 kişinin ihtiyacını karşılayabilen, yıllık 15 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerine değinen Balta, "Kütahya'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 118 taşkın koruma tesisi ile 144 yerleşim yeri ve 11 bin 463 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Kütahya'da 3 işin tamamlanarak 119 bin 450 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 167 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 286 bin 450 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkati çeken Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'da 26 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Kütahya'da son 21 yılda 3 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 59,91 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlanmakta. Kurulu gücü 14,02 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 131 milyon lira katkı sunuyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Kütahya, Akif, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ, Kütahya'da 177 tesis inşa ederek projeleri hayata geçirdi - Son Dakika


11:07
DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı

Son Dakika
11:07 DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: DSİ, Kütahya'da 177 tesis inşa ederek projeleri hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement