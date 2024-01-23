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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 123 paket içerisinde toplam 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika