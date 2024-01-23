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İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramada 123 paket içerisinde toplam 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi M.Y. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Kemalpaşa\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi
23.01.2024 - 13:30,
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 123 paket içerisinde toplam 2 bin 460 kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Kemalpaşa, İzmir, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 460 Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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