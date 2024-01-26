 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da İkizce deprem konutlarına içme suyu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da İkizce deprem konutlarına içme suyu çalışmaları devam ediyor

Malatya'da, İkizce deprem konutlarının içme suyu çalışmaları kapsamında DSİ tarafından 800 metrelik çelik boru montajı yapıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla 90 bin kişiye sağlıklı ve içilebilir suyun sunulacağını belirtti.

Malatya\'da İkizce deprem konutlarına içme suyu çalışmaları devam ediyor
26.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
Abone Ol

Malatya'da İkizce deprem konutlarının içme suyu çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 800 metrelik çelik boru montajı yapıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandığını belirtti.

Balta, protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyunun DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edileceğini aktardı.

Malatya'da Yeşilyurt İkizce Deprem Konutları İçmesuyu İsale Hattı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Balta, "Proje kapsamında 15,1 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattı ve 1 adet 5 bin metrekare büyüklüğünde 1 su deposu imalatı yapılacak." ifadelerini kaydetti.

Bugüne kadar 9 bin 500 metre uzunluğundaki çelik boruların şantiyeye indirildiğini dile getiren Balta, boru montaj çalışmalarında 800 metrelik, su deposunda ise yüzde 25 fiziki ilerleme sağlandığını aktardı.

Balta, işin tamamlanmasıyla Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan suyun isale hattı aracılığıyla 5 bin metrekare kapasiteli su deposu ile 90 bin kişinin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Malatya, Deprem, Malatya, Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da İkizce deprem konutlarına içme suyu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:45:03. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da İkizce deprem konutlarına içme suyu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement