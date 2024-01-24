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DSİ, Bilecik'te 21 yılda 3 milyar 732 milyon lira maliyetli 79 tesis inşa etti - Son Dakika
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DSİ, Bilecik'te 21 yılda 3 milyar 732 milyon lira maliyetli 79 tesis inşa etti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik'e 21 yılda 3 milyar 732 milyon lira maliyetli 79 tesis inşa edildiği belirtildi. DSİ'nin yatırımlarıyla tarım ve sanayide geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağladığı, taşkın koruma tesisleriyle de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ettiği vurgulandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise yaptığı açıklamada, Bilecik'te gerçekleştirdikleri sulama tesisleri, barajlar ve hidroelektrik santralleriyle tarımsal arazilerin sulanmasını, taşkın kontrolünü ve enerji üretimini sağladıklarını ifade etti.

DSİ, Bilecik\'te 21 yılda 3 milyar 732 milyon lira maliyetli 79 tesis inşa etti
24.01.2024 - 12:29,
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ), Bilecik'e 21 yılda 3 milyar 732 milyon lira maliyetli 79 tesis inşa edildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, DSİ'nin "Su vatandır" hassasiyetiyle hareket ederek yatırımlarıyla tarım ve sanayide geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağladığı, faaliyete geçirdiği taşkın koruma tesisleriyle de can ve mal kayıplarını önlemek için mücadele ettiği belirtildi.

DSİ'nin temellerinin 1914 yılında atıldığı anımsatılan açıklamada, kurumun 100 yıldır Türkiye'nin su ve enerji gücü faaliyetlerini üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirecekleri yatırımlarla Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam edeceklerini aktardı.

Modern sulama projelerinin önemine değinen Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Son 21 yılda Bilecik'te inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile toplamda 118 bin 670 dekar, kısmi olarak ise 17 bin 60 dekar olmak üzere toplam 135 bin 730 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bilecik'te 21 yılda 14 baraj inşa ettik ve böylece 49 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. 3 barajın yapımı devam ediyor. Bunların tamamlanması ile 25 bin 590 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. 35 taşkın koruma tesisi ile 48 yerleşim yerinin ve 1230 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 4 tesisinin de yatırım programında çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 3 hidroelektrik santrali (HES) işletmeye alınarak yıllık 173 bin 84 milyon kilovat enerji üretimi sağlandı. Şu an planlama ve projelendirme safhasındaki 2 HES'le de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 58 bin hanenin enerji ihtiyacını Bilecik'te kurulu HES'lerle karşılıyoruz."

Kaynak: AA
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