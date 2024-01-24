Çanakkale\'de parkta oynarken düşen çocuk ağır yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde parkta oynarken 5 metre yükseklikteki kayalıktan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hocahamza Mahallesi Ordu Evi Altı Sahil Yolu Caddesi üzerindeki oyun parkında meydana geldi. Oyun parkında arkadaşları ile oynayan M.A.C. (13), iddiaya göre oyun sırasında kayalıklara tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden M.A.C., 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerin bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı çocuk ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE