Ayağına demir şiş saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da işçinin ayağına saplanan demir şiş, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şanlıurfa'da işçi Mehmet Gümüş, çalıştığı inşaatta ayağına demir şiş saplandı. Bir kısmı ayağında, bir kısmı dışarda kalan şişi gören Gümüş, arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıya müdahale eden doktorlar, şişin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gerekli malzemeleriyle giden itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şişi, işçinin ayağından çıkardı. Gümüş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.