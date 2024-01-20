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Kolpaçino Oyuncuları Mehmet Akif Ersoy'un Programında Şaka Yaptı - Son Dakika
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Kolpaçino Oyuncuları Mehmet Akif Ersoy'un Programında Şaka Yaptı

Kolpaçino 4 filminin oyuncuları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu, Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk oldu. Oyuncular, canlı yayında kavga ediyormuş gibi yaparak Ersoy'a şaka yaptı. Şaka olduğunu öğrenen Ersoy rahatladı.

Kolpaçino Oyuncuları Mehmet Akif Ersoy\'un Programında Şaka Yaptı
20.01.2024 - 14:32,
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Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekora imza attı.

Filmin oyuncularından Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu, dün akşam Mehmet Akif Ersoy'u programına konuk oldu. Oyuncular, canlı yayında kavga ediyormuş gibi yaparak Ersoy'a şaka yaptı.

STÜDYOYU TERK EDİYORDU

Fragmandaki kendisine ait bazı sahnelerin kesildiğine dikkat çeken Penbeklioğlu, Şafak Sezer'e 'Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?' diyerek çıkıştı. Buket Derelioğlu ile "Burası yeri değil, sonra konuşuruz" diyerek Penbeklioğlu'nu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çok şaşıran Sezer ise "Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri" diyerek sert çıktı. Penbeklioğlu sinirlenerek "Bu kadar olmaz" diyerek stüdyoyu terk etmek için ayağa kalktı.

Kolpaçino oyuncuları, Mehmet Akif Ersoy'un programında kavga etti! Gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı

ŞAKA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE RAHATLADI

O anlarda ne diyeceğini bilemeyen Mehmet Akif Ersoy, yerinden kalkarak oyuncuların arasına girdi.

Kolpaçino oyuncuları, Mehmet Akif Ersoy'un programında kavga etti! Gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı

Ekibine bakarak ne yapacağını şaşıran Ersoy, Penbeklioğlu geri dönerek "Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor" diyerek şaka yaptığını söylemesiyle derin bir nefes aldı. Canlı yayında yaşanan anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kolpaçino oyuncuları, Mehmet Akif Ersoy'un programında kavga etti! Gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Kolpaçino Oyuncuları Mehmet Akif Ersoy'un Programında Şaka Yaptı - Son Dakika
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