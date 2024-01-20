Kolpaçino Oyuncuları Mehmet Akif Ersoy\'un Programında Şaka Yaptı

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekora imza attı.

Filmin oyuncularından Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu, dün akşam Mehmet Akif Ersoy'u programına konuk oldu. Oyuncular, canlı yayında kavga ediyormuş gibi yaparak Ersoy'a şaka yaptı.

STÜDYOYU TERK EDİYORDU

Fragmandaki kendisine ait bazı sahnelerin kesildiğine dikkat çeken Penbeklioğlu, Şafak Sezer'e 'Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?' diyerek çıkıştı. Buket Derelioğlu ile "Burası yeri değil, sonra konuşuruz" diyerek Penbeklioğlu'nu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çok şaşıran Sezer ise "Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri" diyerek sert çıktı. Penbeklioğlu sinirlenerek "Bu kadar olmaz" diyerek stüdyoyu terk etmek için ayağa kalktı.

ŞAKA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE RAHATLADI

O anlarda ne diyeceğini bilemeyen Mehmet Akif Ersoy, yerinden kalkarak oyuncuların arasına girdi.

Ekibine bakarak ne yapacağını şaşıran Ersoy, Penbeklioğlu geri dönerek "Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor" diyerek şaka yaptığını söylemesiyle derin bir nefes aldı. Canlı yayında yaşanan anlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.