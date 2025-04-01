Karakoçan'da Otomobil Dereye Devrildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 YA 701 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Başyurt köyü mevkisinde dereye devrildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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