Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.D'nin kullandığı 23 ADN 099 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Kuruca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karakoçan'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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