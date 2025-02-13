Karakol Köyü Donan Borudan Sonra Suya Kavuştu - Son Dakika
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Karakol Köyü Donan Borudan Sonra Suya Kavuştu

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Karakol köyünde donan su borusu nedeniyle hayat durdu; iki gün sonra ekipler köye suyu yeniden sağladı.

13.02.2025 15:33
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Karakol köyünde donan su borusu hayatı durma noktasına getirdi

Adilcevaz Özel İdaresi ekiplerinin iki gün süren yoğun çalışmanın ardından köyü yeniden suya kavuştu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde içme suyu ana borusu donarak susuz kalan Karakol köyü, özel idare ekiplerinin iki gün süren yoğun çalışmasının ardından yeniden suya kavuştu.

Adilcevaz ilçe merkezine 15 kilometre metre mesafede bulunan 2 bin 150 rakımdaki Karakol köyünün içme suyu ana borusu aşırı soğuklardan dolayı tamamen dondu. Suyun donmasıyla birlikte hayatın da adeta durduğu köyde, köylüler çareyi Adilcevaz Özel İdaresine müracaatta buldu. Köye gelen ekiplerin 2 günlük hummalı çalışması sonunda Karakol köyü yeniden suya kavuştu.

Açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Vedat Çınar, köylerinin Süphan Dağı eteğinde bulunduğunu belirterek, "Bu sene kar yağmadı. Kar yağışı fazla olmadı, ama kuru soğuk oldukça fazladır. Bu da bizim köye gelen ana su borusunu tamamen dondurdu. Köyümüzde hayat durma noktasına gelince ben de Adilcevaz Kaymakamlığına müracaat ettim. Özel idare ekipleri tarafından iki günlük çalışmanın sonunda köyümüz suya kavuştu. Desteklerinden dolayı kaymakamımıza ve özel idare şefine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kaynak: İHA

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