Karaköprü\'de inşaat temeline düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.
Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.
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