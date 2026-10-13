Karamahmutoğlu, borsa dolandırıcılığı haberlerinde medyanın susturulduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Karamahmutoğlu, borsa dolandırıcılığı haberlerinde medyanın susturulduğunu öne sürdü

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Karamahmutoğlu, borsa dolandırıcılığı haberlerinde medyanın susturulduğunu öne sürdü
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Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, fon krizinde Cumhuriyet tarihinin en büyük borsa dolandırıcılığının konuşulup haber yapılmasının istenmediğini öne sürdü. Gazetecilerin gözaltı, tutuklama ve cezalarla susturulduğunu, T24'e erişimin günlerdir kapalı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, fon krizine ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin bu en büyük borsa dolandırıcılığı konuşulmasın, haber yapılmasın ve Türk halkı bu rezaleti duymasın isteniyor. Vatandaşı bilgilendirme çabasında olan gazeteciler ve medya kuruluşları; gözaltılarla, tutuklamalarla, yayın yasaklarıyla ve cezalarla susturuluyor" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin bu en büyük borsa dolandırıcılığı konuşulmasın, haber yapılmasın ve Türk halkı bu rezaleti duymasın isteniyor. Vatandaşı bilgilendirme çabasında olan gazeteciler ve medya kuruluşları; gözaltılarla, tutuklamalarla, yayın yasaklarıyla ve cezalarla susturuluyor. Bir örnek olarak, internet haber sitesi T24 erişime engellendi. Gazeteci Doğan Akın'ın dünyaya açılan penceresi T24'e erişim günlerdir kapalı. AKP adaletinin 'düşman ceza hukuku' uygulaması, yerleşik bir kural haline gelmeye başladı. Gazeteciler Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel siyasallaşan yargı yoluyla susturulmaya çalışılırken, bunların cezalandırılması üzerinden tüm medyaya gözdağı veriliyor."

Kaynak: ANKA
Azmi KaramahmutoğluZafer PartisiPolitikaGüncelBorsaMedyaSon Dakika

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