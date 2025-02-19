Karaman'da, 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir'de yaşayan Ayşe Atlar, 2011'de 19 yaşında olan oğlu Mevlüt Ozan Atlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan çalışmalarda Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğu tespit edildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atlar'ın o dönem çalıştığı çiftlik sahibi K.S. ile İ.S, T.Ö, H.E. ve A.Ç, Karaman, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da 14 Yıl Önce Kaybolan Genç İçin Tutuklama - Son Dakika
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