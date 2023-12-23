 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri cezaevine gönderildi

Karaman'da meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve Döne D. ile eşi M.D.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan Döne D. tutuklanırken, eşi M.D. serbest bırakıldı. Yaralılar ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaman\'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri cezaevine gönderildi
23.12.2023 - 14:43,
Abone Ol

Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla Döne D. ile eşi M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Döne D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi M.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, ağır yaralanan Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile Yunus D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Durmuş Ali, Karaman, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri cezaevine gönderildi - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:31 Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, şüphelilerden biri cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement