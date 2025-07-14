Karaman'da 49 Suçlu Gözaltında

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-13 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 820 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet, 175 sikke, 352 tarihi obje, 2 bin 340 dolu makaron, 2 bin 800 boş makaron, 34 sahte bandrollü tütün, 2 kilogram kıyılmış tütün, 20 litre etil alkol ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.