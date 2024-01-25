Karaman\'da 500 Bin Lira Değerindeki Cep Telefonlarını Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

KARAMAN'da, cam kapısını taşla kırdıkları iş yerinden, 20 saniyede, yaklaşık 500 bin lira değerindeki cep telefonlarını çalan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Fahri Boğucu'nun (23), 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğundan kardeşi M.B.'nin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Fahri Boğucu ile arkadaşları M.Y. (15) ve K.E.Y. (15), Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki telefon satış mağazasının cam kapısını, 23 Ocak'ta, taşla kırıp içeriye girdi. Şüpheliler, 20 saniyede, telefonların bulunduğu cam tezgahı da kırıp, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 14 cep telefonunu alıp kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen Mesut B., mağazanın cam kapısının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelilerin Fahri Boğucu, M.Y. ve K.E.Y. olduğunu belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adreslerine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan 10 telefon da farklı bahçelerin duvarlarının diplerine saklanmış halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Fahri Boğucu'nun 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, bu nedenle kardeşi M.B.'ye ait kimliği kullandığı belirlendi.