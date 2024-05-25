Karaman\'da aranan 17 kişi jandarma tarafından yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 418 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.