Karaman'da Aranan 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 17 Şüpheli Yakalandı

Karaman\'da Aranan 17 Şüpheli Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalar sonucunda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 17 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 146 kişiyi sorguladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.05.2024 12:47
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Nisan-03 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 6 bin 146 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

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