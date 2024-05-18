Karaman\'da aranan 23 kişi polis tarafından yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 bin 528 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
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